版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 27日 星期五 22:39 BJT

美国股市: 开盘基本持平，市场关注假日购物季销售

路透11月27日 - 美国股市周四开盘基本持平，投资者将注意力转向关键的美国假日购物季，今日股市将因假日提前闭市。

道琼工业指数 下跌19.24点，或0.11%，至17,794.15点；标准普尔500指数 微涨0.81点，或0.04%，至2,089.68点；Nasdaq指数 小涨6.36点，或0.12%，至5,122.50点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐