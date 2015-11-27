美国股市：收盘基本持平，迪斯尼和零售商类股受销售忧虑拖累走低

美股盘后：美国运通下跌1%，此前公布业绩和财测
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
* 美国股市在感恩节假期翌日提前收市
* 黑色星期五客流清淡，假日购物季开局不佳
* 迪斯尼拖累道指和标普指数表现，重压媒体类股
* 道指微跌0.08%，标普500指数微升0.06%，Nasdaq指数收升0.22%
路透11月27日 - 美国主要股指周五收盘基本持平，盘中交投淡静。消费者类股下跌，因投资者对于美国假日消费季的早期报告感到紧张，迪斯尼订户减少也重压市场。
美国股市在周四感恩节后提前三小时收盘，许多交易员今日继续休假。
成交稀落，仅有27.9亿股股票换手，而前七个交易日的日均交易量为70亿股。
“我们会忘记今天的表现，下周交易量又该恢复了，”Performance Trust Capital Partners交易主任Brian Battle称。
Battle预计下周初会很忙，因为投资者将为12月4日的非农就业报告作准备，该报告可能会在美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议前给市场带来波动，市场普遍预期美联储会在此次会议上升息。
道琼工业指数 下跌14.9点或0.08%，报17,798.49点；标准普尔500指数 上涨1.24点或0.06%，至2,090.11点；Nasdaq指数 涨11.38点或0.22%，收于5,127.53点。
标普500指数10大类股中，有七类小幅上扬，能源类股 下跌0.7%，因油价下跌。媒体和零售商类股带领非必需消费类股下跌0.4%。
黑色星期五早晨以及感恩节晚上美国商店和购物中心的客流清淡，购物者对于假日早期的打折保持谨慎，糟糕的天气也影响了营业额。
百分比跌幅最大的零售商是Urban Outfitters ，下跌2.7%，紧随其后的是Gap ，下跌2.5%。Signet Jewelers 下跌1.7%，Men's Wearhouse 、DSW Inc 、蒂芙尼(Tiffany) 和百思买(Best Buy)均下跌逾1%。
大型零售商沃尔玛 、J.C. Penney 和网络零售巨擘亚马逊 下跌不到1%，道琼斯美国一般零售商指数 下跌0.15%。
感恩节为关键的11月和12月购物季拉开序幕，购物季期间的零售额将占零售商全年销售额的20-40%。
迪斯尼 对道指和标普指数拖累最大，下跌2.9%，该公司周三晚间称，其旗下ESPN体育电视频道在2015年流失了300万用户。
纽约证交所涨跌股分别为1,829和1,154家，比率为1.58:1；Nasdaq涨跌股分别为1,698和983家，比率为1.73:1。
有16只标普500指数成份股触及52周新高，3只个股触及新低；有82只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，33只触及新低。(完)
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* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
美国投资公司协会(ICI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选