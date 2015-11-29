重温稿-美国股市：收盘基本持平，迪斯尼和零售商类股受销售忧虑拖累走低

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
* 美国股市在感恩节假期翌日提前收市
* 黑色星期五客流清淡，假日购物季开局不佳
* 迪斯尼拖累道指和标普指数表现，重压媒体类股
* 道指微跌0.08%，标普500指数微升0.06%，Nasdaq指数收升0.22%
路透11月27日 - 美国主要股指周五收盘基本持平，盘中交投淡静。消费者类股下跌，因投资者对于美国假日消费季的早期报告感到紧张，迪斯尼订户减少也重压市场。
美国股市在周四感恩节后提前三小时收盘，许多交易员今日继续休假。
成交稀落，仅有27.9亿股股票换手，而前七个交易日的日均交易量为70亿股。
“我们会忘记今天的表现，下周交易量又该恢复了，”Performance Trust Capital Partners交易主任Brian Battle称。
Battle预计下周初会很忙，因为投资者将为12月4日的非农就业报告作准备，该报告可能会在美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议前给市场带来波动，市场普遍预期美联储会在此次会议上升息。
道琼工业指数 下跌14.9点或0.08%，报17,798.49点；标准普尔500指数 上涨1.24点或0.06%，至2,090.11点；Nasdaq指数 涨11.38点或0.22%，收于5,127.53点。
标普500指数10大类股中，有七类小幅上扬，能源类股 下跌0.7%，因油价下跌。媒体和零售商类股带领非必需消费类股下跌0.4%。
黑色星期五早晨以及感恩节晚上美国商店和购物中心的客流清淡，购物者对于假日早期的打折保持谨慎，糟糕的天气也影响了营业额。
百分比跌幅最大的零售商是Urban Outfitters ，下跌2.7%，紧随其后的是Gap ，下跌2.5%。Signet Jewelers 下跌1.7%，Men's Wearhouse 、DSW Inc 、蒂芙尼(Tiffany) 和百思买(Best Buy)均下跌逾1%。
大型零售商沃尔玛 、J.C. Penney 和网络零售巨擘亚马逊 下跌不到1%，道琼斯美国一般零售商指数 下跌0.15%。
感恩节为关键的11月和12月购物季拉开序幕，购物季期间的零售额将占零售商全年销售额的20-40%。
迪斯尼 对道指和标普指数拖累最大，下跌2.9%，该公司周三晚间称，其旗下ESPN体育电视频道在2015年流失了300万用户。
纽约证交所涨跌股分别为1,829和1,154家，比率为1.58:1；Nasdaq涨跌股分别为1,698和983家，比率为1.73:1。
有16只标普500指数成份股触及52周新高，3只个股触及新低；有82只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，33只触及新低。(完)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。