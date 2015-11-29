重温稿-美国股市：收盘基本持平，迪斯尼和零售商类股受销售忧虑拖累走低

* 美国股市在感恩节假期翌日提前收市

* 黑色星期五客流清淡，假日购物季开局不佳

* 迪斯尼拖累道指和标普指数表现，重压媒体类股

* 道指微跌0.08%，标普500指数微升0.06%，Nasdaq指数收升0.22%

路透11月27日 - 美国主要股指周五收盘基本持平，盘中交投淡静。消费者类股下跌，因投资者对于美国假日消费季的早期报告感到紧张，迪斯尼订户减少也重压市场。

美国股市在周四感恩节后提前三小时收盘，许多交易员今日继续休假。

成交稀落，仅有27.9亿股股票换手，而前七个交易日的日均交易量为70亿股。

“我们会忘记今天的表现，下周交易量又该恢复了，”Performance Trust Capital Partners交易主任Brian Battle称。

Battle预计下周初会很忙，因为投资者将为12月4日的非农就业报告作准备，该报告可能会在美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议前给市场带来波动，市场普遍预期美联储会在此次会议上升息。

道琼工业指数 下跌14.9点或0.08%，报17,798.49点；标准普尔500指数 上涨1.24点或0.06%，至2,090.11点；Nasdaq指数 涨11.38点或0.22%，收于5,127.53点。

标普500指数10大类股中，有七类小幅上扬，能源类股 下跌0.7%，因油价下跌。媒体和零售商类股带领非必需消费类股下跌0.4%。

黑色星期五早晨以及感恩节晚上美国商店和购物中心的客流清淡，购物者对于假日早期的打折保持谨慎，糟糕的天气也影响了营业额。

百分比跌幅最大的零售商是Urban Outfitters ，下跌2.7%，紧随其后的是Gap ，下跌2.5%。Signet Jewelers 下跌1.7%，Men's Wearhouse 、DSW Inc 、蒂芙尼(Tiffany) 和百思买(Best Buy)均下跌逾1%。

大型零售商沃尔玛 、J.C. Penney 和网络零售巨擘亚马逊 下跌不到1%，道琼斯美国一般零售商指数 下跌0.15%。

感恩节为关键的11月和12月购物季拉开序幕，购物季期间的零售额将占零售商全年销售额的20-40%。

迪斯尼 对道指和标普指数拖累最大，下跌2.9%，该公司周三晚间称，其旗下ESPN体育电视频道在2015年流失了300万用户。

纽约证交所涨跌股分别为1,829和1,154家，比率为1.58:1；Nasdaq涨跌股分别为1,698和983家，比率为1.73:1。

有16只标普500指数成份股触及52周新高，3只个股触及新低；有82只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，33只触及新低。(完)