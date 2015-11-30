美国股市: 道琼工业指数收跌0.44%，Nasdaq指数回落0.37%

路透纽约11月30日 - 美国股市周一走低，受累于医疗保健和消费类股跌势，投资者静待各国央行的政策面消息。

道琼工业指数 下跌78.57点，或0.44%，至17,719.92点；标准普尔500指数 回落9.70点，或0.46%，至2,080.41点；Nasdaq指数 挫18.86点，或0.37%，至5,108.67点。(完)