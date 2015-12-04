美国股市：劲扬逾2%，因美国就业数据使本月升息机率大增

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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* 美国11月非农就业岗位增加21.1万个
* OPEC继续保持目前的产量目标
* 标普500指数10大类股中有九类上扬，能源类股下跌
* 三大指数均急升2.1%
路透12月4日 - 美国股市周五跳涨逾2%，标普500指数录得9月8日以来最大单日百分比涨幅，因美国就业数据暗示经济增长强劲，足以支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息。
金融股领涨，这类股因借贷利率攀升而受益。标普金融股指数 跳涨2.7%。
摩根大通 急升3.2%，报67.89美元，之前欧洲反垄断监管机构因证据不足撤销了对包括该行在内的13家银行阻碍交易所进入衍生品市场的指控。
今日的涨势覆盖了多数板块，且使三大指数本周小涨。美股过去两日急跌。
“股市的焦点将转向美国经济的表现。我们将看到市场关注经济表现，而非美联储的政策，”Commonwealth Financial Network的首席投资长Brad McMillan表示。
“我认为今年剩余时间市场将保持上行趋势。”
美国劳工部报告，11月美国非农就业岗位增加21.1万，9、10两月的数据被上修，就业岗位累积再增加3.5万。
数据还显示，失业率持稳在5%。分析师称，数据大大提高了联储在12月升息的机率。
道琼工业指数 收涨369.96点，或2.12%，至17,847.63点；标准普尔500指数 跳升42.07点，或2.05%，收报2,091.69点，为9月8日以来最大单日百分比涨幅；Nasdaq指数 急升104.7点，或2.08%，收报5,142.27点。
本周，道指上扬0.3%，标普500指数攀升0.1%，Nasdaq指数涨0.3%。
标普500指数10大类股中有九类收涨。能源股 下跌0.5%，因油价下跌，之前有消息称，石油输出国组织(OPEC)计划保持产量在纪录高位附近。
美联储主席叶伦周四在国会作证时发表了对经济充满信心的讲话，她表示，经济已基本符合了升息条件。美联储将在12月15-16日举行年内最后一次政策会议。
化妆品生产商雅芳 跳涨5.8%，报4.22美元，之前由Barington Capital牵头的私募股权投资者提议该公司进行重组。
纽约证交所涨跌股分别为1,999家和1,045家，比率为1.91:1。Nasdaq市场涨跌股分别为1,840家和965家，比率为1.91:1。
有22只标普500指数成份股触及52周新高，20只触及新低。有69只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，101只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约77亿股，高于过去20日日成交均值69亿股。(完)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。