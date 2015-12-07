美国股市：下跌，因油价重挫至近七年低位重压能源股

中国证券：上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
* 能源股走低，因OPEC会议后油价跌至近七年低位
* 航空股跳涨，受助于油价回落
* Office Depot和Staples下跌，因交易面临监管障碍
* 道指下跌0.66%，标普500指数回落0.7%，Nasdaq指数收挫0.79%
路透12月7日 - 美国股市周一收跌，因油价跌至近七年来最低，拖累标普能源股指数录得8月以来最大单日百分比跌幅。
美国原油 收跌近6%，而布兰特原油 重挫逾5.3%，因石油输出国组织(OPEC)在上周五的会议上未能解决不断加剧的供应过剩问题。
标普能源股指数 收跌3.7%，盘中跌幅达5%，主要石油生产商艾克森美孚 和雪佛龙 对标普500指数的拖累最大，均下跌近3%。
美股三大股指尾盘削减跌幅。
“上午急速、疯狂的抛售终于告一段落，看似市场跌势过度，”Wedbush Equity Management LLC的首席投资长Stephen Massocca表示。
“油价将在非常长的时间内保持在令人难以置信的低位，”他补充说。
油价重挫也拖累标普材料股指数 下跌1.8%，为逾三周来最大单日跌幅。
中国经济成长放缓的忧虑挥之不去，这也重创材料股，OakBrook Investments LLC的联席首席投资长Peter Jankovskis说。
道琼工业指数 收跌117.12点，或0.66%，至17,730.51点；标准普尔500指数 收挫14.62点，或0.7%，至2,077.07点；Nasdaq指数 回落40.46点，或0.79%，至5,101.81点。
在上周五美国公布的11月非农就业报告巩固了对经济足够强劲，能够承受住美联储在12月15-16日货币政策会议上升息的预期后，股市投资人也表现谨慎。
“所有人都知道他们要升息，等待通常会比惩罚更差，”Advisors Asset Management首席投资策略师Matt Lloyd表示，他指出，在美联储会议前的犹豫不决周一也拖累大盘。
“如果你对买入没有太大的信心，卖压就会在市场占上风，令市场走低。”
油价下挫扶助航空股，JetBlue Airways 和达美航空(Delta Air Line) 涨幅居前，均大涨约4%，标普1500航空股指数 触及1月来最高。
Office Depot 急挫15.7%，报5.59美元，此前美国联邦贸易委员会起诉，欲阻止该公司同Staples 的合并，后者暴跌13.8%，报10.66美元。
根据路透数据，美国各证交所共计成交约74亿股，高于过去20日日成交均值69亿股。
纽约证交所跌涨股分别为2,483家和611家，比率为4.06:1。Nasdaq市场跌涨股分别为2,186家和654家，比率为3.34:1。
有17只标普500指数成份股触及52周新高，28只触及新低。有58只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，166只触及新低。(完)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可
路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。