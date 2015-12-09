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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 22:38 BJT

美国股市：连续第三日开盘走低

路透12月9日 - 美国股市周三连续第三日开盘走低。

道琼工业指数 跌13.5点，或0.08%，至17,554.5点；标准普尔500指数 挫5.89点，或0.29%，至2,057.7点；Nasdaq指数 回落19.34点，或0.38%，至5,078.90点。(完)

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