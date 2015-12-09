美国股市：标普500指数跌穿一技术支撑位，市场静待美联储利率决定

* 陶氏化学和杜邦受合并消息带动跳升

* 标普材料股指数劲扬3%

* 能源股缩减涨幅，因油价由升转跌

* 标普科技股下挫1.5%领跌

* 道指跌0.4%，标普500指数跌0.8%，Nasdaq指数下挫1.5%

路透12月9日 - 美国股市周三震荡收跌，因油价重拾跌势，以及标普500指数跌穿一技术支撑位，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周举行的政策会议，预计联储可能在会议结束时升息。

在早盘上扬后，三大股指转跌，因投资人担心全球经济成长放缓、油价疲弱及美国将在近10年来首次升息。

根据Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan，在标普500指数未能守住2,050点支撑位后，电脑交易程序启动一波抛售。

“通常投资人将商品市场作为全球经济的晴雨表，现在标普500指数又跌穿了支撑位，”Hogan表示。

道琼工业指数 收跌75.70点，或0.43%，至17,492.30点；标准普尔500指数 下挫15.97点，或0.77%，至2,047.62点；Nasdaq指数 回落75.38点，或1.48%，至5,022.87点。

在预计中美联储将在12月16日宣布升息前，投资人也在建立仓位。

“投资人愈发担心他们将在可能最坏的时机升息，”Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps表示。

标普材料股指数 为今日最大的亮点，大涨3.1%，因报道称陶氏化学(Dow Chemical) 和杜邦(DuPont) 正在进行合并谈判。 陶氏化学大涨11.9%，杜邦劲升11.8%。

油价 收低，盘中一度大涨4%，因此前市场不顾美国上周原油库存意外减少，而将焦点放在包括柴油在内的馏分油库存增幅为预期两倍之上。

能源股 缩减稍早涨幅，收高1.3%，自12月1日以来已大跌超过10%。

投资人担心中国经济不断放缓及其对全球商品需求的冲击，以及美国制造业疲弱的迹象。

“我认为市场开始有些更担心全球经济疲弱，”Kingsview Asset Management高级副总裁及投资组合经理人Paul Nolte表示。

标普10大类股中有七种收低，科技股指数 以1.5%领跌。

纽约证交所下跌股与上涨股分别有1,867和1,214支，比例约为1.54：1；Nasdaq市场则分别有1,932和866支，比例约为2.23：1。

有八支标普500指数成份股触及52周新高，16支触及新低。有28支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，126支触及新低。