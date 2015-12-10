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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 05:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.47%，Nasdaq指数上涨0.44%

路透纽约12月10日 - 美国股市周四收高，之前连跌三日，但在下周预计美国将升息前，油价挫至近七年低点仍令投资人感到压力。

根据最新收盘数据，道琼工业指数 收高82.45点，或0.47%，至17,574.75点；标准普尔500指数 上涨4.61点，或0.23%，至2,052.23点；Nasdaq指数 升22.31点，或0.44%，至5,045.17点。(完)

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