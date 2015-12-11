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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 22:37 BJT

美国股市: 开盘走低，因油价重挫至七年低位

路透12月11日 - 美国股市周五开盘走低，因供应过剩忧虑与日俱增，拖累原油价格重挫至七年低位。

道琼工业指数 跌175.25点，或1%，至17,399.5点；标准普尔500指数 挫18.17点，或0.89%，至2,034.06点；Nasdaq指数 回落64.40点，或1.28%，至4,980.77点。(完)

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