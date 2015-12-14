美国股市：受油价企稳帮助收涨，等待美联储政策决定

根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch，交易商预计美联储升息25个基点的机率为83%。

道琼工业指数 涨103.29点，或0.6%，收报17,368.5点。标准普尔500指数 升9.57点，或0.48%，收报2,021.94点。Nasdaq指数 涨18.76点，或0.38%，收报4,952.23点。

标普能源类股指数 升0.8%。美国原油结算价涨1.9%，盘中在11年低位附近波动，但分析师和交易商称，现在就断言油价已经见底仍为时尚早。

虽然股市收高，但股市投资者仍担忧高收益债市。Third Avenue Management的垃圾债券基金上周关闭，公司周一称其执行长已同意离职。

“这只是对未知的害怕，”Stifel Capital Markets的上市股票交易主管Angel Mata称，“2008年--虽然已经过去了七年--但人们仍记忆犹新，投资者担心我们可能会受固定收益面推动，重现当时的景象。”

标准普尔10大分项指数中有九个收高。

标普原材料股指数 跌1.4%，是唯一下跌的类股，因陶氏化学 和杜邦 分别下挫3.9%和3.6%。两家公司周五同意合并。

Newell Rubbermaid 跌6.9%，报42.15美元，该公司同意以逾150亿美元收购Jarden 。Jarden股价涨2.7%，报54.09美元。

纽约证交所跌涨股分别为2,326和810家，比率为2.87:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,804和1,034家，比率为1.74:1。

标普500指数成份股有两只触及52周新高，54只触及新低；有18只Nasdaq指数成份股触及52周新高，236只触及新低。