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市场报道 | 2015年 12月 16日 星期三 05:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升0.9%，Nasdaq指数上涨0.87%

路透12月15日 - 美国股市周二普遍上扬，在周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布利率决定前，能源股和金融股领涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高156.41点，或0.9%，至17,524.91点；标准普尔500指数 收升21.47点，或1.06%，至2,043.41点；Nasdaq指数 上涨43.13点，或0.87%，至4,995.36点。(完)

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