美国股市：在美联储发布利率决定前收高，能源股和银行股跳升

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
* 油价反弹，带动艾克森美孚和雪佛龙上涨
* 3M下调财测后股价下挫
* 道指收高0.9%，标普500指数上扬1.1%，Nasdaq指数升0.9%
路透12月15日 - 美国股市周二普遍上扬，但收盘脱离日高，市场静待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布利率决定。
11月美国基础通胀压力攀升，可能使美联储更有底气在周三升息。
将可能得益于升息的银行股涨幅居前，标普金融股指数 上扬2.4%。
高盛 劲扬3.2%，对道指提振作用最大。摩根大通 、摩根士丹利 、花旗 和美银 涨幅均超过2.7%。
Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。投资人看来乐见零利率时代的告终。
他称，关键将是记者会和美联储官员发布的预估，这些会决定特定股票的反应。
“从那些你就能判断出明年收紧政策周期的目标可能会是怎样的，我认为这将让我们更好的了解什么板块会做出怎样的反应。”Luschini称。
由于几周来市场几乎都认定了美联储将在周三升息，投资人一直关注的是美联储将以何种步幅来继续收紧政策。
道琼工业指数 收高156.41点，或0.9%，至17,524.91点；标准普尔500指数 收升21.47点，或1.06%，至2,043.41点；Nasdaq指数 上涨43.13点，或0.87%，至4,995.36点。
标普能源股指数 大涨2.9%，跟随美国原油期货 逾2%的升幅。
艾克森美孚 以4.4%的涨幅为标普500指数上涨助力，雪佛龙 升3.8%，此前原油价格从周一大跌中反弹。
加拿大制药商威朗 暴涨16.4%，报109.59美元，该公司同Walgreens 签署了分销协议。
道指成份股3M 大跌6%，报148.13美元，此前该公司下调了2015年盈利预估。
高通 上调了首季盈利预估，并决定不分拆其晶片生产和科技授权业务后，股价上涨2.5%，报48.02美元。
纽约证交所涨跌股分别为2,463和665家，比率为3.70:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2,018和854家，比率为2.36:1。
八家标普500指数成份股触及52周新高，有八家成份股触及新低；有29只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，149只触及新低。
根据路透数据，美国各证交所共计有约80.5亿股成交，过去20个交易日的日成交均值为71亿股。(完)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)