美国股市：在美联储发布利率决定前收高，能源股和银行股跳升

* 油价反弹，带动艾克森美孚和雪佛龙上涨

* 3M下调财测后股价下挫

* 道指收高0.9%，标普500指数上扬1.1%，Nasdaq指数升0.9%

路透12月15日 - 美国股市周二普遍上扬，但收盘脱离日高，市场静待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布利率决定。

11月美国基础通胀压力攀升，可能使美联储更有底气在周三升息。

将可能得益于升息的银行股涨幅居前，标普金融股指数 上扬2.4%。

高盛 劲扬3.2%，对道指提振作用最大。摩根大通 、摩根士丹利 、花旗 和美银 涨幅均超过2.7%。

Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。投资人看来乐见零利率时代的告终。

他称，关键将是记者会和美联储官员发布的预估，这些会决定特定股票的反应。

“从那些你就能判断出明年收紧政策周期的目标可能会是怎样的，我认为这将让我们更好的了解什么板块会做出怎样的反应。”Luschini称。

由于几周来市场几乎都认定了美联储将在周三升息，投资人一直关注的是美联储将以何种步幅来继续收紧政策。

道琼工业指数 收高156.41点，或0.9%，至17,524.91点；标准普尔500指数 收升21.47点，或1.06%，至2,043.41点；Nasdaq指数 上涨43.13点，或0.87%，至4,995.36点。

标普能源股指数 大涨2.9%，跟随美国原油期货 逾2%的升幅。

艾克森美孚 以4.4%的涨幅为标普500指数上涨助力，雪佛龙 升3.8%，此前原油价格从周一大跌中反弹。

加拿大制药商威朗 暴涨16.4%，报109.59美元，该公司同Walgreens 签署了分销协议。

道指成份股3M 大跌6%，报148.13美元，此前该公司下调了2015年盈利预估。

高通 上调了首季盈利预估，并决定不分拆其晶片生产和科技授权业务后，股价上涨2.5%，报48.02美元。

纽约证交所涨跌股分别为2,463和665家，比率为3.70:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2,018和854家，比率为2.36:1。

八家标普500指数成份股触及52周新高，有八家成份股触及新低；有29只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，149只触及新低。