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市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 05:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌1.43%，Nasdaq指数回落1.35%

路透纽约12月17日 - 美国股市周四收跌，能源和材料股领跌，逆转昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息后的大涨势头。

根据最新收盘数据，道琼工业指数 收跌253.25点，或1.43%，至17,495.84点；标准普尔500指数 回落31.18点，或1.5%，收报2,041.89点；Nasdaq指数 收挫68.58点，或1.35%，至5,002.55点。(完)

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