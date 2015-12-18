美国股市: 开盘走低，因商品市场跌势未显示出任何放缓的迹象

路透12月18日 - 美国股市周五开盘走低，因商品市场的抛售势头未显示出任何放缓的迹象。

道琼工业指数 跌25.79点，或0.15%，至17,470.05点；标准普尔500指数 回落4.85点，或0.24%，至2,037.04点；Nasdaq指数 挫22.15点，或0.44%，至4,980.40点。(完)