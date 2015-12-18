美国股市: 开盘走低，因商品市场跌势未显示出任何放缓的迹象

英国经济：逾60%机构投资者未来半年料维持英国资产仓位不变--调查
英国退欧欧盟引发市场大跌。公投后的第二天(2016年6月24日)，泛欧STOXX 600指数 跌7%，富时100指数 跌3.1%。
路透12月18日 - 美国股市周五开盘走低，因商品市场的抛售势头未显示出任何放缓的迹象。
道琼工业指数 跌25.79点，或0.15%，至17,470.05点；标准普尔500指数 回落4.85点，或0.24%，至2,037.04点；Nasdaq指数 挫22.15点，或0.44%，至4,980.40点。(完)
英国退欧欧盟引发市场大跌。公投后的第二天(2016年6月24日)，泛欧STOXX 600指数 跌7%，富时100指数 跌3.1%。
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。