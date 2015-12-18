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市场报道 | 2015年 12月 19日 星期六 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数急跌2.1%，Nasdaq指数回落1.59%

路透12月18日 - 美国股市周五连续第二日收跌，受累于油价下滑等担忧，以及全球市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的反应。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌367.39点，或2.1%，至17,128.45点；标准普尔500指数 回落36.37点，或1.78%，收报2,005.52点；Nasdaq指数 收挫79.47点，或1.59%，至4,923.08点。

本周，道指下跌0.8%，标普500指数回落0.3%，Nasdaq指数挫0.2%。(完)

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