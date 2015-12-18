美国股市：大跌，因油价续挫及选择权到期

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
* 美股本周收低
* 金融股领跌
* 道指大跌2.1%，标普500指数跌1.8%，Nasdaq指数下挫1.6%
路透12月18日 - 美国股市周五连续第二日收跌，受累于投资人对油价下滑、全球市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的反应等一系列忧虑。
今日股票和指数选择权合约到期，令市场成交放量，波动性增加。
标普500指数和道指创9月1日来最大两日百分比跌幅，三大指数本周下滑。
本周市场受美联储升息主导，美联储周三加息，为近十年来首次。
金融股 以2.5%领跌，为表现最差标普500指数板块。伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 重挫3.3%，对金融股指数拖累最大。
美国银行 大跌3.1%，富国 跌3%，摩根大通 下挫2.8%。
道琼工业指数 收跌367.39点，或2.1%，至17,128.45点；标准普尔500指数 回落36.37点，或1.78%，收报2,005.52点；Nasdaq指数 收挫79.47点，或1.59%，至4,923.08点。
本周，道指下跌0.8%，标普500指数回落0.3%，Nasdaq指数挫0.2%。
美股仍对油市需求放缓的情况下供应过剩感到不安。美国原油期货 结算价跌0.22美分或0.6%，报每桶34.73美元，本周下挫2.5%。
今日为股票和股指选择权，以及股指期货和股票期货到期的“四巫聚首日”，市场波动性略有增加。
尽管在选择权到期日波动性和成交量上升并不异常，嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示，周五的抛售看来更多的是同美联储行动和油价下挫相关。
纽约证交所跌涨股家数分别为2,013家和1,074家，比率为1.87:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,813和1,084家，比率为1.67:1。
标普500指数成份股有一只触及52周新高，37只触及新低；有36只Nasdaq指数成份股触及52周新高，136只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约118.5亿股成交，高于过去20日的日成交均值72.4亿股。(完)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)