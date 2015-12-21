美国股市: 开盘走高，布伦特原油触及11年低位

路透12月21日 - 美国股市周一开盘走高，本周将迎来圣诞假日，股市仅有四个交易日，布伦特原油触及11年低位。

道琼工业指数 涨87.49点，或0.51%，至17,216.04点；标准普尔500指数 涨11.12点，或0.55%，至2,016.67点；Nasdaq指数 涨37.39点，或0.76%，至4,960.48点。(完)