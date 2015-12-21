美国股市: 道琼工业指数涨0.72%，Nasdaq指数升0.93%

路透纽约12月21日 - 美国股市周一收盘上涨，受助于苹果和微软反弹，以及医院类股因有更多美国人登记加入政府提供补贴的医疗保险体系而上扬。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨123.07点，或0.72%，至17,251.62点；标准普尔500指数 升15.60点，或0.78%，收报2,021.15点；Nasdaq指数 收涨45.84点，或0.93%，至4,968.92点。(完)