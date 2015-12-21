美国股市: 道琼工业指数涨0.72%，Nasdaq指数升0.93%

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透纽约12月21日 - 美国股市周一收盘上涨，受助于苹果和微软反弹，以及医院类股因有更多美国人登记加入政府提供补贴的医疗保险体系而上扬。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨123.07点，或0.72%，至17,251.62点；标准普尔500指数 升15.60点，或0.78%，收报2,021.15点；Nasdaq指数 收涨45.84点，或0.93%，至4,968.92点。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f