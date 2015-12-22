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市场报道 | 2015年 12月 22日 星期二 22:39 BJT

美国股市: 开盘走高，因美国第三季国内生产总值增幅高于预期

路透12月22日 - 美国股市周二开盘走高，因美国公布的第三季国内生产总值(GDP)增幅高于预期，且油价从多年低位微幅回升。

道琼工业指数 涨51.67点，或0.3%，至17,303.29点；标准普尔500指数 涨7.13点，或0.35%，至2,028.28点；Nasdaq指数 涨20.31点，或0.41%，至4,989.23点。(完)
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