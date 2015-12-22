美国股市: 道琼工业指数收高0.96%，Nasdaq指数上扬0.65%

路透纽约12月22日 - 美国股市周二普涨，因油价小幅反弹以及数据显示美国经济第三季成长相当稳健。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高165.65点，或0.96%，至17,417.27点；标准普尔500指数 收涨17.82点，或0.88%，至2,038.97点；Nasdaq指数 上扬32.19点，或0.65%，收报5,001.11点。(完)