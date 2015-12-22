美国股市: 道琼工业指数收高0.96%，Nasdaq指数上扬0.65%

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透纽约12月22日 - 美国股市周二普涨，因油价小幅反弹以及数据显示美国经济第三季成长相当稳健。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高165.65点，或0.96%，至17,417.27点；标准普尔500指数 收涨17.82点，或0.88%，至2,038.97点；Nasdaq指数 上扬32.19点，或0.65%，收报5,001.11点。(完)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。