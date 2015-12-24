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市场报道 | 2015年 12月 24日 星期四 22:37 BJT

美国股市: 开盘几无变动，今日因圣诞假日提前闭市

路透12月24日 - 美国股市周四开盘几无变动，今日因圣诞假日提前闭市。

道琼工业指数 跌20.69点，或0.12%，至17,581.92点；标准普尔500指数 小跌1.69点，或0.08%，至2,062.6点；Nasdaq指数 微跌0.06点，至5,045.87点。(完)

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