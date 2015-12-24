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市场报道 | 2015年 12月 25日 星期五 02:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.29%，Nasdaq指数微升0.05%

路透12月24日 - 美国股市周四收盘多数小跌，因能源股重挫限制节日前的乐观情绪。今日因圣诞前夜提前休市。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 小跌50.44点，或0.29%，收报17,552.17点；标准普尔500指数 下挫3.30点，或0.16%，收报2,060.99点；Nasdaq指数 微升2.56点，或0.05%，至5,048.49点。(完)

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