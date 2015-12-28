版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 28日 星期一 22:38 BJT

美国股市: 开盘下跌，因油价下挫

路透12月28日 - 美国股市周一开盘下跌，因油价受全球供应过剩拖累，徘徊在多年低位附近。

道琼工业指数 跌28.59点，或0.16%，至17,523.58点；标准普尔500指数 跌5.8点，或0.28%，至2,055.19点；Nasdaq指数 跌16.83点，或0.33%，至5,031.67点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐