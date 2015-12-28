美国股市: 下跌，受累于油价和苹果走低

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
* 苹果对标普和Nasdaq指数拖累最大
* 艾克森美孚、雪佛龙因油价走低而下跌
* Valeant急跌，因首席执行长休病假
* 迪斯尼上涨，最新上映电影《星球大战》大卖超10亿美元
* 道指收低0.14%，标普500指数跌0.22%，Nasdaq指数收跌0.15%
路透纽约12月28日 - 美国股市周一收盘下跌，受累于油价急跌和苹果股价下跌，标普500指数再度跌至去年收盘位之下。
标普500能源类股 下跌1.79%，成为表现最差类股，因油价急挫3%，令投资者卖出艾克森美孚 和雪佛龙(Chevron) 股票，这两只股分别下跌0.73%和1.84%。
美国股指在过去几周紧随油价走势。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月进行近10年来首次升息后，标普500指数全年小幅走低，道琼工业指数全年下跌近2%，令那些期望年底反弹的投资者失望。
“利率问题已经过去了，市场已经消化了美联储的决定，但今年的最后几周能源和减少税务损失操作却影响着市场，”监管14亿美元资产的Exencial Wealth Advisors首席投资长Tim Courtney称。
道琼工业指数 小跌23.90点，或0.14%，收报17,528.27点；标准普尔500指数 下挫4.49点，或0.22%，收报2,056.50点；Nasdaq指数 下跌7.51点，或0.15%，至5,040.99点。
苹果 下跌1.12%，对标普和Nasdaq指数拖累最大，该公司股价在最近一个月下跌了9%，因投资者担心iPhone的年销售额可能在2016年首次下跌。
标普10大类股中有六大类股下跌，非必需消费品类股 涨0.26%，领涨其它类股，受助于亚马逊 急升1.87%。
预计本周交易量低迷，可能会放大市场波动性。
加拿大制药公司Valeant 急跌10.48%，此前该公司称其首席执行长Michael Pearson休病假。
可佩戴电子产品制造商Fitbit 上涨3.29%，此前有报导称，该公司iOS应用软件在圣诞后下载量最大，表明对该公司产品的假日需求强劲。
道琼工业指数成份股迪士尼 上涨1.31%，此前该公司最新上映电影《星球大战》票房收入超过10亿美元。
纽约证交所跌涨股家数分别为1,924家和1,172家，Nasdaq市场跌涨股分别为1,850和1,011家。
标普500指数成份股有4只触及52周新高，没有成份股触及新低；有41只Nasdaq指数成份股触及52周新高，44只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计有49亿股成交，过去20日的日成交均值74亿股。(完)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *