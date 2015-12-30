美国股市: 开盘走低，因油价回落

路透12月30日 - 美国股市周三开盘微幅下跌，因油价回吐周二的涨幅，此前的天气预报显示，欧洲和美国寒冷天气将是短暂的。

道琼工业指数 跌12.91点，或0.07%，至17,708.07点；标准普尔500指数 跌2.22点，或0.11%，至2,076.14点；Nasdaq指数 跌6.33点，或0.12%，至5,101.61点。(完)