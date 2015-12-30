美国股市: 开盘走低，因油价回落

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透12月30日 - 美国股市周三开盘微幅下跌，因油价回吐周二的涨幅，此前的天气预报显示，欧洲和美国寒冷天气将是短暂的。
道琼工业指数 跌12.91点，或0.07%，至17,708.07点；标准普尔500指数 跌2.22点，或0.11%，至2,076.14点；Nasdaq指数 跌6.33点，或0.12%，至5,101.61点。(完)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。