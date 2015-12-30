美国股市：油价拖累美股走低，标普500指数今年可能小升

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* 艾克森和雪弗龙下滑，因油价回吐涨幅

* 苹果拖累三大股指，其它科技股走低

* Pep Boys下跌，普利司通退出竞购后投资大亨伊坎同意收购

* 标普500指数今年迄今微升

* 道指跌0.66%，标普500指数下挫0.72%，Nasdaq指数跌0.82%

路透12月30日 - 美国股市周三下跌，因布兰特原油滑向11年低位，以及苹果走低重压标普500指数，该指数今年迄今仅微升。

标普能源类股 在10大类股中表现最差，下跌1.47%，此前的天气预报显示，北美和欧洲的冬季较短，使本已被供应过剩压得喘不过气来的能源价格雪上加霜。

艾克森美孚 股价下跌1.33%，雪佛龙(Chevron) 股价下挫1.27%。

苹果 下跌1.31%，对标普500指数和Nasdaq指数拖累最大，对iPhone销售疲弱的担忧已经拖累该股在过去一个月下跌了9%。

周三下跌使市场回吐了前一交易日普涨录得的大部分涨幅，昨日股市同样受到能源和科技类股影响。

Netflix 和亚马逊 分别下跌2.02%和0.70%，这两只股是今年表现最佳的标普500指数成份股。

耐克 下跌1.57%，但是今年表现最佳的道指成分股。

“升势不连贯，后续乏力，这令人不安，不过，今年全年都是这样的走势形态，”National Securities首席市场策略师Donald Selkin表示。

收盘前最后几分钟，主要股指扩大跌幅。道琼工业指数 收跌117.11点，或0.66%，收报17,603.87点；标准普尔500指数 下跌15点，或0.72%，收报2,063.36点；Nasdaq指数 下挫42.09点，或0.82%，至5,065.85点。

今年迄今，标普500指数微升0.2%，Nasdaq指数上扬约7%，不过道琼工业指数跌了约1.2%。

受全球供应不断增加及亚洲需求降低重创，能源股今年大跌了约24%，为标普500指数表现最差板块。受商品价格跌势拖累，原材料股指数 今年也跌了10%。

今日成交清淡，预计在周四今年最后一个交易日将保持淡静。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有46亿股成交，过去20日的平均日成交量为74亿股。

美投资大亨伊坎(Carl Icahn)的Icahn Enterprises同意以约10亿美元的价格收购美国汽车零配件零售商Pep Boys-Manny Moe&Jack ，交易预计将在明年首季完成。就在几个小时前，日本轮胎生产商普利司通 刚退出竞购。Pep Boys收低2.90%，Icahn Enterprises 下滑0.97%。

仙童半导体 周二称收到了Party G Group修改后的收购要约，其中加入了若交易未获监管批准的终止费等新条款。仙童半导体收高3.7%。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,183家和898家，Nasdaq市场跌涨股分别为2,010家和826家。

标普500指数成份股有15只触及52周新高，没有成份股触及新低；有54只Nasdaq指数成份股触及52周新高，58只触及新低。(完)