美国股市: 开盘走低，因油价进一步下滑

路透12月31日 - 美国股市周四开盘下跌，因油价今日进一步下滑，全年大幅下挫。

道琼工业指数 跌63.89点，或0.36%，至17,539.98点；标准普尔500指数 跌7.37点，或0.36%，至2,055.99点；Nasdaq指数 跌19.25点，或0.38%，至5,046.60点。(完)