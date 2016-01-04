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市场报道 | 2016年 1月 4日 星期一 22:38 BJT

美国股市: 新年伊始开盘急跌，因中国数据不佳且股市骤降

路透1月4日 - 美国股市在2016年首个交易日开盘急跌，因中国经济数据乏善可陈，重燃对全球成长放缓的担忧。

道琼工业指数 急跌190.14点，或1.09%，至17,234.89点；标准普尔500指数 劲挫23.48点，或1.15%，至2,020.46点；Nasdaq指数 大跌111.48点，或2.23%，至4,895.93点。(完)

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