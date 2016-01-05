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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 22:39 BJT

美国股市: 开盘持平，在周一大跌后走稳

路透1月5日 - 美国股市周二开盘基本未变，市场在新年首个交易日大跌后稳定下来。

道琼工业指数 上涨11.5点，或0.07%，至17,160.44点；标准普尔500指数 涨3.28点，或0.16%，至2,015.94点；Nasdaq指数 涨14.75点，或0.3%，至4,917.84点。(完)

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