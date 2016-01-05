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市场报道 | 2016年 1月 6日 星期三 05:07 BJT

美国股市：道琼工业指数微升0.06%，Nasdaq指数收低0.24%

路透纽约1月5日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周二微幅收高，在新年首个交易日大跌后回稳，但投资人保持谨慎。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高9.72点，或0.06%，收报17,158.66点；标准普尔500指数 上涨4.05点，或0.2%，收报2,016.71点；Nasdaq指数 收低11.66点，或0.24%，至4,891.43点。(完)

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