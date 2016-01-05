美国股市: 周一大跌后回稳，但投资人仍高度紧张

* 日经报导苹果减产后，该股对标普500指数和Nasdaq指数拖累最大

* Gilead股价大涨，此前其乙型肝炎药物被发现较安全

* First Solar获高盛上调评级至买入后股价上扬

* 道指微升0.06%，标普500指数升0.2%，Nasdaq指数跌0.24%

路透1月5日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周二微幅收高，在新年首个交易日大跌后回稳，但投资人仍高度紧张。

在中国公布了疲弱的经济数据拖累周一股市大跌后，中国央行周二向金融体系挹注了200亿美元资金，以平息市况。

苹果 大跌2.5%，令三大股指承压，而油价下挫和美元走强也令今年股市开局震荡。

沃尔玛 升2.4%，报62.92美元，扶助提振道指和标普500指数，但周一的股市大跌以及对中国的担忧重燃令投资人对今年的市场前景保持谨慎。

“我们在慢慢消化掉今年首个交易日市场重挫的因素，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

但“宏观经济、货币政策和地缘政治方面有诸多分歧，任何一方面都可能影响对今年市场会如果展开的基本判断，”他指出，“我认为这令投资人困惑，才会出现这样的走势，即你在权衡市场中的杂音，而不是信号。”

道琼工业指数 收高9.72点，或0.06%，收报17,158.66点；标准普尔500指数 上涨4.05点，或0.2%，收报2,016.71点；Nasdaq指数 收低11.66点，或0.24%，至4,891.43点。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,812家和1,277家，比例为1.42:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,473家和1,342家，比例为1.10:1。

苹果收低2.5%，报102.71美元，此前日经报导该公司预计将减少iPhone 6S和6S Plus的产量。

汽车业的消息为今日的亮点，尽管12月汽车销售不及预期，但去年全年美国汽车销售创纪录。福特 跌1.8%，报13.72美元，通用汽车 下滑2.6%，报32.43美元。

Gilead Sciences Inc 上扬1.3%，报99.26美元，此前其实验性乙型肝炎药物被发现较其已获批准的药物Viread更为安全，但尚未证实是否同样有效。

制药商礼来(Eli Lilly) 上涨1.5%，报84.11美元，之前该公司称其糖尿病药物在去年第四季抢占了市场份额。

First Solar Inc 劲升8%，报72.02美元，高盛将该股评级上调至“买入”。

标普500指数成份股有五只触及52周新高，六只成份股触及新低；有23只Nasdaq指数成份股触及52周新高，72只触及新低。(完)