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市场报道 | 2016年 1月 6日 星期三 22:43 BJT

美国股市: 开盘走低，因人民币进一步贬值和朝鲜核试验令市场忧心忡忡

路透1月6日 - 美国股市周三开盘急跌，之前中国允许人民币进一步贬值，且油价跌至逾11年最低水平。

朝鲜声称进行一氢弹试验，以及沙特与伊朗断交导致地缘政治担忧加剧。

道琼工业指数 下跌159.84点，或0.93%，至16,998.82点；标准普尔500指数 回落19.19点，或0.95%，至1,997.52点；Nasdaq指数 急挫73.90点，或1.51%，至4,817.53点。

开盘后市场迅速扩大跌幅，三大股指均下挫逾1%。(完)

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