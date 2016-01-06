美国股市：跌至三个月低位，受累于中国忧虑和油价急挫

标题新闻：贝莱德执行长称美元走强可能会在特朗普领导下的新政府和美联储之间引发紧张态势
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* 12月民间就业岗位增幅超过预期-ADP
* 苹果股价短暂跌穿100美元
* 道指收跌1.47%，标普500指数跌1.31%，Nasdaq指数跌1.14%
路透纽约1月6日 - 美国股市周三收于10月初以来的最低水平，受累于对中国和全球经济成长的忧虑重燃，且能源股跟随油价走低。
主要油气公司艾克森 和雪弗龙 下跌，能源股指数 跌3.6%，因油价跌穿每桶35美元。
苹果 股价短暂跌穿100美元，为8月24日以来首次，该股对标普500和Nasdaq指数构成最大拖累，收盘下跌2%，报100.70美元。
今日的下跌让今年开局不利局面雪上加霜。周一中国疲弱的数据拖累全球股市下跌，道指录得2008年以来年度首个交易日最大跌幅。
中国人民银行周三再次允许人民币贬值，引发对该国经济比预期弱得多的担忧。
“最大的影响仍然是对中国情况的担忧，”Wedbush Equity Management首席投资官Stephen Massocca称。
“我认为有这样一种看法，受中国经济减速的拖累，全球经济将大幅放缓，”他称。
朝鲜宣布成功进行了氢弹试验，也增加了投资者的紧张情绪。
道琼工业指数 收跌252.15点，或1.47%，收报16,906.51点；标准普尔500指数 收低26.45点，或1.31%，收报1,990.26点；Nasdaq指数 收低55.67点，或1.14%，至4,835.77点。
美股在尾盘扩大跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，联储上月决定升息前，绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。
CBOE波动率指数 升6.5%，至20.59，远低于周一触及的高位23.36。
“在股市下跌时，成交量没有大幅增加。这显示不是有很多人感到恐慌并试图撤出市场，”Revere Securities Corp首席策略师Scott Fullman说。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，12月民间就业岗位增加25.7万个，远高于路透调查分析师预估的增加19.2万个，为2014年12月以来最大增幅。 美国非农就业报告将在周五出炉。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约82亿股成交，高于过去20日的平均日成交量71亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为779家和2,314家，比例为1:2.97；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,019家和812家，比例为2.49:1。
标普500指数成份股有两只触及52周新高，46只成份股触及新低；有29只Nasdaq指数成份股触及52周新高，132只触及新低。
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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