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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 22:46 BJT

美国股市: 连续第二日开盘大跌，因中国忧虑和油价续跌

路透1月7日 - 美国股市周四连续第二日开盘大幅走低，之前中国允许人民币进一步贬值，且油价跌至近12年低位，引发对全球经济状况的担忧。

道琼工业指数 下跌189.94点，或1.12%，至16,716.57点；标准普尔500指数 回落21.6点，或1.09%，至1,968.66点；Nasdaq指数 急挫103.30点，或2.14%，至4,732.46点。

三大指数开盘后迅速扩大跌幅，CBOE波动性指数开盘急升13%，至23.20，为12月14日以来最高开盘水准。(完)

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