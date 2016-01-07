美国股市: 连续第二日开盘大跌，因中国忧虑和油价续跌

路透1月7日 - 美国股市周四连续第二日开盘大幅走低，之前中国允许人民币进一步贬值，且油价跌至近12年低位，引发对全球经济状况的担忧。

道琼工业指数 下跌189.94点，或1.12%，至16,716.57点；标准普尔500指数 回落21.6点，或1.09%，至1,968.66点；Nasdaq指数 急挫103.30点，或2.14%，至4,732.46点。