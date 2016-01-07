美国股市: 连续第二日开盘大跌，因中国忧虑和油价续跌

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透1月7日 - 美国股市周四连续第二日开盘大幅走低，之前中国允许人民币进一步贬值，且油价跌至近12年低位，引发对全球经济状况的担忧。
道琼工业指数 下跌189.94点，或1.12%，至16,716.57点；标准普尔500指数 回落21.6点，或1.09%，至1,968.66点；Nasdaq指数 急挫103.30点，或2.14%，至4,732.46点。
三大指数开盘后迅速扩大跌幅，CBOE波动性指数开盘急升13%，至23.20，为12月14日以来最高开盘水准。(完)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。