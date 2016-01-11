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市场报道 | 2016年 1月 12日 星期二 05:18 BJT

美国股市：道琼工业指数上涨0.32%，Nasdaq指数收低0.12%

路透纽约1月11日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周一收盘小涨，盘中走势反复，从最近的大幅下挫中反弹，但生物科技类股和能源股的下挫重压了市场，投资者在财报季到来前保持谨慎。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨52.12点，或0.32%，收报16,398.57点；标准普尔500指数 收高1.64点，或0.09%，收报1,923.67点；Nasdaq指数 收低5.64点，或0.12%，至4,637.99点。(完)

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