美国股市：道琼工业指数上涨0.32%，Nasdaq指数收低0.12%

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透纽约1月11日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周一收盘小涨，盘中走势反复，从最近的大幅下挫中反弹，但生物科技类股和能源股的下挫重压了市场，投资者在财报季到来前保持谨慎。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨52.12点，或0.32%，收报16,398.57点；标准普尔500指数 收高1.64点，或0.09%，收报1,923.67点；Nasdaq指数 收低5.64点，或0.12%，至4,637.99点。(完)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%