美国股市：道琼工业指数上涨0.72%，Nasdaq指数收高1.03%

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
路透纽约1月12日 - 美国股市周二连升第二个交易日，受能源股和生物科技股尾盘反弹提振，且苹果等科技股也走强。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨117.65点，或0.72%，收报16,516.22点；标准普尔500指数 收高15.01点，或0.78%，收报1,938.68点；Nasdaq指数 上扬47.93点，或1.03%，至4,685.92点。(完)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
0039GMT * 美元/韩元从上日收盘价1,177.6走软至1,176.2，走势偏空 * 波林格下降通道上缘降至1,179.4 * 短线目标在1,171.3的日线一目均衡云区支撑位 * 中国即将公布经济数据，如果数据良好，可能提振新兴市场风险偏好 (完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
路透台北1月20日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,135.5亿台币。