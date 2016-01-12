美国股市：道琼工业指数上涨0.72%，Nasdaq指数收高1.03%

路透纽约1月12日 - 美国股市周二连升第二个交易日，受能源股和生物科技股尾盘反弹提振，且苹果等科技股也走强。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨117.65点，或0.72%，收报16,516.22点；标准普尔500指数 收高15.01点，或0.78%，收报1,938.68点；Nasdaq指数 上扬47.93点，或1.03%，至4,685.92点。(完)