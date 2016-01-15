美国股市：开盘大跌，Nasdaq指数跌至8月以来最低

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月15日 - 美国股市周五开盘大幅下挫，Nasdaq指数跌逾3%至8月24日以来最低水平，标普500指数距离8月低点仅差不到30点，受累于油价暴跌。
道琼工业指数 下跌159.22点，或0.97%，至16,219.83点；标准普尔500指数 急挫24.49点，或1.27%，至1,897.35点；Nasdaq指数 急跌146.07点，或3.17%，至4,468.94点。
开盘后三大股指迅速扩大跌幅，目前跌幅均超过2%。
CBOE波动率指数开高21%，至28.96，开盘水准为9月2日来最高 (完)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)