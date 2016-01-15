美国股市：开盘大跌，Nasdaq指数跌至8月以来最低

路透1月15日 - 美国股市周五开盘大幅下挫，Nasdaq指数跌逾3%至8月24日以来最低水平，标普500指数距离8月低点仅差不到30点，受累于油价暴跌。

道琼工业指数 下跌159.22点，或0.97%，至16,219.83点；标准普尔500指数 急挫24.49点，或1.27%，至1,897.35点；Nasdaq指数 急跌146.07点，或3.17%，至4,468.94点。

开盘后三大股指迅速扩大跌幅，目前跌幅均超过2%。