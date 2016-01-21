美国股市：开盘持平,因油价缩小跌幅和欧洲央行总裁讲话支撑

英国债市：英债收益率触及一个月高位，因叶伦暗示继续加息及美国数据强劲
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透纽约1月21日 - 美国股市周四开盘基本持平，因油价缩小跌幅，欧洲央行总裁德拉吉的讲话助涨了推出进一步刺激措施的预期。
道琼工业指数 下跌3.28点，或0.02%，至15,763.46点；标准普尔500指数 上涨1.96点，或0.11%，至1,861.29点；Nasdaq指数 涨5.34点，或0.12%，至4,477.03点。(完)
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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