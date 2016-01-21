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市场报道 | 2016年 1月 21日 星期四 22:42 BJT

美国股市：开盘持平,因油价缩小跌幅和欧洲央行总裁讲话支撑

路透纽约1月21日 - 美国股市周四开盘基本持平，因油价缩小跌幅，欧洲央行总裁德拉吉的讲话助涨了推出进一步刺激措施的预期。

道琼工业指数 下跌3.28点，或0.02%，至15,763.46点；标准普尔500指数 上涨1.96点，或0.11%，至1,861.29点；Nasdaq指数 涨5.34点，或0.12%，至4,477.03点。(完)

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