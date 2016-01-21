美国股市：道琼工业指数收涨0.74%，Nasdaq指数微涨0.01%

英国债市：英债收益率触及一个月高位，因叶伦暗示继续加息及美国数据强劲
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透纽约1月21日 - 美国股市周四上涨，因油价录得今年以来最大单日涨幅，欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人预期欧元区将采取更多刺激举措。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨115.94点，或0.74%，收报15,882.68点；标准普尔500指数 上涨9.66点，或0.52%，收报1,868.99点；Nasdaq指数 收升0.37点，或0.01%，至4,472.06点。
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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