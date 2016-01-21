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市场报道 | 2016年 1月 22日 星期五 05:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.74%，Nasdaq指数微涨0.01%

路透纽约1月21日 - 美国股市周四上涨，因油价录得今年以来最大单日涨幅，欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人预期欧元区将采取更多刺激举措。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨115.94点，或0.74%，收报15,882.68点；标准普尔500指数 上涨9.66点，或0.52%，收报1,868.99点；Nasdaq指数 收升0.37点，或0.01%，至4,472.06点。

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