美国股市：开盘下跌，因油价重拾跌势

路透1月25日 - 美国股市周一开低，因伊拉克石油产量创纪录水平，拖累油价重拾跌势。

道琼工业指数 下跌49.2点，或0.31%，至16,044.31点；标准普尔500指数 下挫4.27点，或0.22%，至1,902.63点；Nasdaq指数 跌16.41点，或0.36%，至4,574.77点。(完)