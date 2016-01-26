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市场报道 | 2016年 1月 26日 星期二 22:40 BJT

美国股市：开盘上涨，因油价小幅回升

路透1月26日 - 美国股市周二开高，因油价在震荡中微涨，投资者关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议和苹果业绩。

道琼工业指数 上涨38.49点，或0.24%，至15,923.71点；标准普尔500指数 上涨5.47点，或0.29%，至1,882.55点；Nasdaq指数 上涨18.28点，或0.4%，至4,536.77点。(完)

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