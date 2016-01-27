美国股市：开盘下跌，因油价回吐涨幅和苹果业绩不佳

路透1月27日 - 美国股市周三开低，油价回吐涨幅和苹果 季度营收预估不佳，给股市带来压力。

道琼工业指数 下跌94.44点，或0.58%，至16,072.79点；标准普尔500指数 跌5.3点，或0.28%，至1,898.33点；Nasdaq指数 下挫20.16点，或0.44%，至4,547.51点。(完)