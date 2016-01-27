美国股市：道琼工业指数收跌1.38%，Nasdaq指数急挫2.18%

路透纽约1月27日 - 美国股市周三大幅下挫，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策声明令部分投资人感到沮丧，他们原本希望看到放缓未来升息路径的强劲信号，因最近金融市场和经济动荡。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌222.77点，或1.38%，至15,944.46点；标准普尔500指数 跌20.68点，或1.09%，至1,882.95点；Nasdaq指数 下挫99.51点，或2.18%，至4,468.17点。(完)