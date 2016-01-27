美国股市：道琼工业指数收跌1.38%，Nasdaq指数急挫2.18%

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透纽约1月27日 - 美国股市周三大幅下挫，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策声明令部分投资人感到沮丧，他们原本希望看到放缓未来升息路径的强劲信号，因最近金融市场和经济动荡。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌222.77点，或1.38%，至15,944.46点；标准普尔500指数 跌20.68点，或1.09%，至1,882.95点；Nasdaq指数 下挫99.51点，或2.18%，至4,468.17点。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。