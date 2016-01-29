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市场报道 | 2016年 1月 29日 星期五 22:38 BJT

美国股市：开高，GDP数据疲弱令美联储将放缓升息步幅的预期升温

路透1月29日 - 美国股市周五开高，此前美国公布的国内生产总值(GDP)数据疲弱，令投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)会放缓未来升息步幅的预期升温。

道琼工业指数 升51.23点，或0.32%，至16,120.87点；标准普尔500指数 涨4.72点，或0.25%，至1,898.08点；Nasdaq指数 升5.49点，或0.12%，至4,512.17点。(完)

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