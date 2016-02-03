美国股市：道琼工业指数收高1.13%，Nasdaq指数收低0.28%

路透纽约2月3日 - 美国股市周三尾盘反弹，终场收高，因油价跳升8%带动受创的能源股和金融股反弹。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高183.12点，或1.13%，至16,336.66点；标准普尔500指数 涨9.50点，或0.5%，至1,912.53点；Nasdaq指数 收低12.71点，或0.28%，至4,504.24点。(完)