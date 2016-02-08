美国股市：道琼工业指数收挫1.10%，NASDAQ指数大跌1.82%

欧洲已公布经济指标--2017/1/19
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透纽约2月8日 - 美国股市周一收盘下挫，因对全球经济放缓的担忧打击了银行股和其它经济敏感类股，但能源股尾盘的反弹令市场远远摆脱了盘中低位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌177.92点，或1.10%，至16,027.05点；标准普尔500指数 跌26.61点，或1.42%，至1,853.44点；Nasdaq指数 下跌79.39点，或1.82%，至4,283.75点。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选