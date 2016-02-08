美国股市：道琼工业指数收挫1.10%，NASDAQ指数大跌1.82%

路透纽约2月8日 - 美国股市周一收盘下挫，因对全球经济放缓的担忧打击了银行股和其它经济敏感类股，但能源股尾盘的反弹令市场远远摆脱了盘中低位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌177.92点，或1.10%，至16,027.05点；标准普尔500指数 跌26.61点，或1.42%，至1,853.44点；Nasdaq指数 下跌79.39点，或1.82%，至4,283.75点。(完)