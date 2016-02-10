版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 10日 星期三 22:40 BJT

美国股市：高开，此前美联储主席叶伦发表讲话

路透2月10日 - 美国股市周三开高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，美国的状况允许美联储进行“渐进”的货币政策调整。

道琼工业指数 涨53.11点，或0.33%，至16,067.49点；标准普尔500指数 涨10.48点，或0.57%，至1,862.69点；Nasdaq指数 涨48.49点，或1.14%，至4,317.25点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐