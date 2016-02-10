美国股市：道琼工业指数收挫0.62%，NASDAQ指数涨0.35%

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透纽约2月10日 - 美国股市标普500指数周三收盘持平，尾盘削减涨幅，因商品相关类股下跌，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话让升息前景变得扑朔迷离。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌99.64点，或0.62%，至15,914.74点；标准普尔500指数 跌0.35点，或0.02%，至1,851.86点；Nasdaq指数 涨14.829点，或0.35%，至4,283.592点。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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