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市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 05:17 BJT

美国股市：道琼工业指数收挫0.62%，NASDAQ指数涨0.35%

路透纽约2月10日 - 美国股市标普500指数周三收盘持平，尾盘削减涨幅，因商品相关类股下跌，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话让升息前景变得扑朔迷离。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌99.64点，或0.62%，至15,914.74点；标准普尔500指数 跌0.35点，或0.02%，至1,851.86点；Nasdaq指数 涨14.829点，或0.35%，至4,283.592点。(完)

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