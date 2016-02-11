美国股市：道琼工业指数收挫1.60%，NASDAQ指数跌0.39%

路透纽约2月11日 - 银行股拖累美国股市周四下跌，因担心全球经济放缓将继续给利率带来压力。但能源股扶助市场缩小跌幅，因有报道称石油输出国组织(OPEC)可能减产。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌254.56点，或1.60%，至15,660.18点；标准普尔500指数 跌22.78点，或1.23%，至1,829.08点；Nasdaq指数 跌16.76点，或0.39%，至4,266.84点。(完)